Жители Алтайского края, если говорить о международном туризме, этим летом чаще всего уезжают отдыхать в Турцию. Об этом сообщает служба новостей "ФМ-Продакшн" со ссылкой на слова президента региональной ассоциации туризма Елены Чупиной.
На втором месте по популярности среди алтайских туристов находится Греция, а на третьем месте – Кипр. Чупина отметила, что из азиатских направлений жители края чаще выбирают Вьетнам и китайский остров Хайнань.
Что касается отдыха в России, то в этом году во внутреннем направлении наблюдается спад. Это связано с тем, что туристы выбирают Турцию из-за низкой стоимости путевки.
Комментарии
Кипр - это хорошо!
Всё в Крым!
Не, ну пора уже госдуме запретить это безобразие! Вождь уже в лепешку разбился гутаря про патриотизм и русский мир, а энти все норовят поддержать экономику в т. ч. стран членов НАТО!
1.08.2017 16:43
- гость -
Не уговорите! )))