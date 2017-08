Пользователи интернета обсуждают фотографию, на которой запечатлена канцлер Германии Ангела Меркель с мужем во время их отдыха в Италии, пишет ФАН.

В сети, в частности, обсуждают не слишком довольный для отдыхающей Меркель вид. Как пишет газета Daily Mail, канцлер выглядит печальной "по причине терактов, конфликтов внутри Европейского союза и выборов, которые предстоят в конце текущего года".

Между тем пользователи сети отметили, что муж Меркель также выглядит несчастным.

