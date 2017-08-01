Алтайские школьницы стали свидетелями запуска "Союза" с Байконура

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Школьницы из Алтайского края стали свидетелями запуска в космос ракеты-носителя "Союз" с космодрома Байконур, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Ученица Тальменской школы №1 Арина Бычкова и ученица школы №3 Бийска Ольга Шуваева побывали на Байконуре в рамках Всероссийского детского космического фестиваля, организованного Российским детско-юношеским центром и Российским движением школьников при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
Дети посетили музей истории космодрома Байконур и встретились с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, который накануне отправки в космос рассказал школьникам о своих коллегах в лице экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05".
Делясь впечатлениями от фестиваля, Арина Бычкова отметила: "Мы живем на родине Германа Степановича Титова и, считаю, должны интересоваться его историей. Я была в его музее ранее, поэтому уже знала немного о космических экспедициях. Удивительно было услышать из первых уст, какие задания выполняют современные космонавты, как они там живут и работают".
28 июля участники фестиваля встретились с главой федерального Минобрнауки Ольгой Васильевой, а вечером того же дня они стали свидетелями запуска в космос ракеты-носителя "Союз".
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