Фото из интернета

31 июля завершилась подача документов на регистрацию кандидатов – это повод подвести промежуточные итоги избирательной кампании.

От "Справедливой России" на муниципальные выборы идут более полутора тысяч человек. Выдвинуты кандидаты в 34 районах Алтайского края. Наиболее многочисленные команды представлены в крупных городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске. Справедливороссы закрыли каждый избирательный округ в этих городах. А в Заринске и Новоалтайске было решено провести эксперимент — там партия выставила только часть кандидатов.

Наиболее сильные команды кандидатов в районные советы СР выдвинуты в Бийском, Завьяловском, Калманском, Михайловском, Поспелихинском, Смоленском, Троицком, Усть-Пристанском, Чарышском и Шелаболихинском районах. Многочисленные команды кандидатов сформированы и на уровне сельсоветов в ряде районов края – Алтайском, Змеиногорском, Каменском, Косихинском, Немецком национальном, Советском, Троицком и Шипуновском.

Значительная часть сторонников партии пошла на выборы в сельсоветы самовыдвиженцами. Это объясняется тем, что этот уровень выборов не требует сбора подписей, и это сделано специально, чтобы не усложнять процедуру выдвижения.

Лидер алтайских справедливороссов, депутат Государственной думы Александр Терентьев отметил, что партией традиционно особое внимание уделяется именно муниципальным выборам.

"Муниципальный уровень власти — тот, на котором решается значительный круг наиболее актуальных для людей вопросов. А муниципальный депутат для партии – опора на местах. Закрепить за собой в регионе позиции второй партии по числу депутатов местного уровня – одна из наших первостепенных задач. Разумеется, продолжает оставаться актуальной и задача преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора. В целом ряде районов наши команды претендуют на полную смену власти. В других районах наша задача – сформировать сильные и работоспособные фракции – противовесы партии большинства. И в тех местах, где отделения партии лишь укрепляются, хорошим результатом станут один – два мандата. Это даст возможность обозначать нашу позицию и доводить до власти нужды людей", — заявил Александр Терентьев.

По традиции справедливороссы уделяют особое внимание городам. Выборы в них пройдут по смешанной системе: половина избирается по одномандатным округам, другая – по партийным спискам.

"На выборы в Барнаульскую Думу мы вновь сформировали конкурентную команду, которая станет главным оппонентом партии власти на одномандатных округах. В неё входят представители разных групп населения, а средний возраст кандидатов – 35 лет. Основная задача для барнаульского списка — увеличить свое представительство в Гордуме и вместе с оппозиционными партиями не дать сформировать партии власти большинство. Аналогичная задача стоит и в Рубцовске. А вот бийское отделение "Справедливой России" намеревается взять большинство в Горсовете. Интересная кампания ожидается в Новоалтайске, где было решено провести эксперимент и выставить только на части округов своих кандидатов, а остальную часть оставить для представителей КПРФ. В Заринске схожая ситуация – мы выставили 10 кандидатов на десяти двухмандатных округах, оставляя возможность пройти в Горсовет представителям других оппозиционных сил", - отметил секретарь Бюро партии, депутат АКСЗ Владислав Вакаев.

Таким образом, "Справедливая Россия" вновь стала главным соперником партии власти на муниципальных выборах по всему Алтайскому краю.