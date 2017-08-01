Тело трехлетнего мальчика нашли правоохранители в Иркутской области на дне карьера, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Отметим, что ребенок пропал еще 29 июля. Мальчик отдыхал вместе со своими родителями на пляже Озерный в городе Тулуне возле бывшего карьера. Когда стало темно, компания начала запускать фейерверки, и родители упустили ребенка из вида, а позже обнаружили, что сын пропал.
Мальчика искали больше 100 полицейских, спасатели МЧС и 200 волонтеров. На теле ребенка не нашли телесных повреждений. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.
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