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Полиция в Алтайском крае задержала троих мужчин, подозреваемых в установке на трассе в Целинном районе металлических ловушек, при наезде на которые происходило повреждение колес автомобилей.
Напомним, странные металлические предметы появились на дороге близ села Бочкари 14 июля. Неизвестные вмонтировали в асфальт острозаточенные металлические конструкции, а также рассыпали самодельные шипы, предназначенные для прокалывания колес автомобилей.
"По предварительным данным, таким образом были повреждены колеса у пяти автомобилей, среди которых две грузовые фуры, принадлежащие одному из крупных предприятий района. У них повреждены 13 колес", — уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители сумели установить троих подозреваемых, которыми оказались местные жители 1983 – 1989 годов рождения. Мужчины работали на местном предприятии и в свое время были уволены из-за подозрений в совершении кражи.
"Злоумышленники, видимо, и рассчитывали повредить шины грузовых автомобилей, принадлежащих этой организации", — добавляют в полиции.
Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Комментарии
задницей их посадить на эти шипы