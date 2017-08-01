Популярной туристическое место – озеро Манжерок – закроют в Республике Алтай для очистки дна и берегов, сообщает издание fedpress.ru.
Специалисты говорят, что необходимость очистки озера назрела уже давно. По предварительным оценкам экспертов, очистка позволит отодвинуть дно на полтора метра вглубь. После того, как дно будет очищено, рабочие займутся благоустройством берега.
В планах – обустроить круглогодичный кластер. Здесь можно будет покататься на горных лыжах зимой и сходить на пляж летом. Тут же будут возведены гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы.
Туристам, отдыхающим в палатках, здесь также будет комфортнее. Сейчас здесь нет ни контейнеров, ни туалетов.
Этими нововведениями в Республике Алтай планируют в том числе увеличить турпоток.
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