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Шоу-рум для типографий "Отпечаток" пройдет в Барнауле в сентябре

, ИА "Амител"
Ежегодное мероприятие для типографий, представителей полиграфического и рекламного бизнеса пройдет в Барнауле в четвертый раз

14 сентября в Барнауле уже в четвертый раз состоится ежегодный шоу-рум "Отпечаток". О том, что интересного приготовил для участников один из партнеров мероприятия, рассказал менеджер по маркетингу продукции компании "Xerox Евразия" Дмитрий Мокин.

В этом году компания "Xerox" планирует познакомить участников "Отпечатка" с современными технологиями печати и решениями, которые открывают перед типографиями новые возможности развития бизнеса.

Прежде всего, будет рассказано о применении в полиграфии печатных машин начального уровня Xerox Сolor C60 и Xerox Сolor С70, которые широко востребованы в небольших региональных типографиях благодаря своей доступности, компактности и экономичности. Кроме того, будут представлены новинки этого года: цветная листовая ЦПМ Xerox Versant 180 Press, а также офисные аппараты высокой производительности Xerox AltaLink C8030 и Xerox AltaLink C8045.

ЦПМ Xerox Versant 180 Press обладает мощными встроенными средствами автоматизации, которые упрощают процедуры настройки и обеспечивают выпуск продукции неизменно высокого качества. Система SIQA (Simple Image Quality Adjustment) позволяет настраивать при помощи сканера приводку, а также перенос изображения на материалы. Чтобы расширить возможности автоматизации, на Xerox Versant 180 Press можно дополнительно установить комплект Performance Package, который включает в себя внешнюю систему распрямления листа, охлаждение, а также встроенный спектрофотометр.

Во всех конфигурациях ЦПМ реализована возможность печати на длинном формате (330х660 мм), совместимая со всеми типами подающих и финишных устройств. Полностью обновлен комплекс доступных устройств послепечатной обработки в линию, появилась возможность изготовления в линию брошюры с изображениями "на вылет".

Алтайские полиграфисты также впервые познакомятся с новинками линейки офисных аппаратов высокой производительности: Xerox AltaLink C8030 и Xerox AltaLink C8045, которые были представлены в рамках крупнейшего запуска продуктов в истории Xerox. Эти многофункциональные устройства находятся на границе офисной техники и малой полиграфии. Xerox AltaLink C8030/45 печатают с разрешением до 1200 x 2400 dpi, обеспечивая представительное качество отпечатков. МФУ работают на обновлённой платформе Xerox ConnectKey с расширенными возможностями персонализации через установку приложений, поддержкой мобильных и облачных технологий. Устройства надежно защищены от несанкционированного доступа благодаря встроенным средствам безопасности.

Наконец, нельзя не рассказать о полноцветных ЦПМ Xerox Color C60/С70, которые также будут представлены на "Отпечатке". ЦПМ позволяют печатать на широком ассортименте материалов плотностью до 300 гр/м2, а благодаря разрешению 2400 x 2400 dpi машины обеспечивают высокое качество и исключительную чёткость отпечатков. Xerox Color C60/С70 также оснащены пакетом инструментов SIQA.

Поскольку Xerox Versant 180 Press только появился на российском рынке, его демонстрация на "Отпечатке" станет премьерной для Алтайского края. Предшественник Xerox Versant 180 Press успешно работает в алтайских типографиях.

На полиграфическом рынке наступает долгожданное оживление, и чтобы успешно конкурировать в этих условиях, типографиям требуется использовать современные печатные машины и средства автоматизации. При этом типографиям, особенно небольшим, сложно самостоятельно инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Разработанная компанией Xerox лизинговая программа позволяет приобретать печатное оборудование Xerox средней и высокой производительности на очень выгодных условиях.

Также компания осуществляет поддержку заказчиков, прежде всего, через партнёров, одним из которых уже более 20 лет является "НТЦ Галэкс". Чтобы обеспечить высокое качество сервисного обслуживания оборудования Xerox, проводятся тренинги для инженеров, аналитиков и операторов в собственном учебном центре. Кроме того, при каждой установке печатного оборудования проводится обязательный инструктаж сотрудников типографии-заказчика, благодаря чему клиенты быстрее осваивают специфику недавно приобретённых машин.

Подробнее о мероприятии "Отпечаток" можно узнать на официальном сайте.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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