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Мотоциклиста, получившего травмы в результате аварии, случившейся на проспекте Комсомольском, госпитализировали в Барнауле.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 13:50 в районе дома №15.
По информации полиции, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sunny, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer под управлением водителя 1998 года рождения.
Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в горбольницу №1.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.
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