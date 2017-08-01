Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, где лучше всего покупать дыни и арбузы, а также как их нужно выбирать.
В ведомстве напоминают, что бахчевые нельзя покупать в палатках, расположенных вдоль автодорог. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Арбузы и дыни нужно покупать только в санкционированных местах. У продавца должен быть при себе полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность бахчевых культур. Нужно обратить внимание, что торговая точка должна быть огорожена и находиться под навесом, а сами арбузы должны быть накрыты тентом.
При выборе арбуза нужно обратить внимание на его цвет. Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.
Лучше всего выбирать средний арбуз. А перед тем, как его разрезать, нужно обязательно помыть теплой водой с мылом.
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