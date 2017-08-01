Сотрудники правоохранительных органов нашли тела двух выходцев из России в городе Дуэ на севере Франции, сообщает "Российская газета".
Известно, что это мужчина и женщина в возрасте 45-50 лет. Они жили во Франции порядка 15 лет. Тревогу подняли их знакомые, которые несколько дней не могли с ними связаться.
Полиция нашла пропавших в квартире. Их смерть наступила около 10 дней назад. Следственные органы рассматривают суицид как приоритетную версию трагедии. Но окончательные выводы делать пока рано.
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