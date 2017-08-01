Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя поселка Тальменка Сергея Малютина, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что мужчина ушел из дома вечером 16 мая этого года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
"Учитывая обстоятельства исчезновения, а также личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сказано в сообщении ведомства.
Приметы пропавшего: на вид 40-42 года, рост 165-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темно-русые, прямые, глаза серые, нос прямой, губы средней толщины.
Был одет: кепка черного цвета, куртка серо-коричневого цвета, джинсы серо-синего цвета, кроссовки темного цвета.
Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 8 (3852) 29-80-39, 8 (38591) 2-74-73, 8 (38591) 2-26-71, 8 (38591) 2-28-30, 8-923-719-3993, 8-983-170-1709 или по телефону 102, 02.
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