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Перевозчики в 2017 году не просили увеличить стоимость проезда в Барнауле

, ИА "Амител"
В последний раз стоимость проезда в Барнауле повышали в конце 2016 года

Фото: сайт администрации Барнаула

Перевозчики в Барнауле в 2017 году не направляли запрос в администрацию города с предложением повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом Amic.ru рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В настоящее время в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности просьбы о повышении тарифов не поступали.

Отметим, что в последний раз стоимость билетов корректировали в декабре 2016 года. Тогда максимальная стоимость проезда в автобусах большой вместимости повысили на 2 рубля, и сегодня она составляет 20 рублей. Такую сумму платит пассажир, который покупает билет за наличные. Для обладателей электронных карт одна поездка стоит 19 рублей. Кстати, сами перевозчики просили поднять стоимость до 25 рублей.

Кроме того, МУП "Горэлектротранс" просил в прошлом году поднять цену до 21 рубля, но в администрации согласились повысить только до 21 рубля. При расчете электронной транспортной картой цена поездки составляет 19 рублей, за "наличку" — 20 рублей. В автобусах малой вместимости стоимость проезда на данный момент составляет 20 рублей.


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Комментарии

2.08.2017 08:10
Filin

19 р за наличку, 18 по карте в электротранспорте

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