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Шокирующий костюм Лолиты и смертельное ДТП в Барнауле: обзор соцсетей

, ИА "Амител"
Что интересовало пользователей социальных сетей 1 августа?

Лолита в шокирующем костюме

Костюм Лолиты Милявской, в котором она выступила на фестивале "Жара" в Баку, активно обсуждается пользователями соцсетей.

Многих такое одеяние певицы шокировало, другие стали сравнивать Лолиту с героем мультфильма "Моана" и одним из всадников Апокалипсиса. Сама же певица на выступлении посвятила песню солисту Rammstein Тиллю Линдеманну.

Прыжок без парашюта

Пользователи Youtube обсуждают видео, на котором американский скайдайвер Люк Айкинс прыгает без парашюта с высоты около 7,6 км. Айкинс приземляется на сетку площадью 30 на 30 метров, растянутую над землей. В полете американец пробыл около 2 минут и установил рекорд.

"Черт возьми, он почти пропустил сетку", "Неужели мне одному кажется, действительно, что приземляться на сеть больно?", "Смельчак" — реагируют посмотревшие видео пользователи интернета.

Видео смертельного ДТП в Барнауле

1 августа в сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла в ночь на 30 июля. В результате погибли два человека и еще двое пострадали. 

"Соблюдать ПДД не пробовали?!🤔 Тогда возможно было бы избежать многих ДТП, тем более со смертельным исходом", "Жаль, что наличие камер на Ленинском не влияет на наличие гонщиков. Они все известные личности. Ощущение безнаказанности окрыляет" - реагируют барнаульцы на видео и пытаются понять, кто виноват в аварии.

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