Лолита в шокирующем костюме
Костюм Лолиты Милявской, в котором она выступила на фестивале "Жара" в Баку, активно обсуждается пользователями соцсетей.
Многих такое одеяние певицы шокировало, другие стали сравнивать Лолиту с героем мультфильма "Моана" и одним из всадников Апокалипсиса. Сама же певица на выступлении посвятила песню солисту Rammstein Тиллю Линдеманну.
Фига она татухами забитая pic.twitter.com/4I9WSGbEMR— Рома Бордунов (@romabordunov) 31 июля 2017 г.
#лолита pic.twitter.com/jsFTggN6Hm— skalinov (@skalinov) 31 июля 2017 г.
По-моему даже ребёнку очевидно, что Лолита Милявская — это первый всадник Апокалипсиса.— Роман Крупеник (@roman_krupenik) 31 июля 2017 г.
Господь просто не в состоянии дать нам знак яснее.)
Зашла в Фейсбук и там Лолита.Вот это мем,куда там Кейджу.— Snezhana (@Snegana_cher) 31 июля 2017 г.
Лолита. Не из роман Владимира Набокова, а наша современная. pic.twitter.com/lTJZ6c7vKo— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 31 июля 2017 г.
Я ушёл. Когда Лолита исчезнет из ленты стукните кто нибудь в личку— Andreas Banderas (@a_demchenko) 31 июля 2017 г.
Прыжок без парашюта
Пользователи Youtube обсуждают видео, на котором американский скайдайвер Люк Айкинс прыгает без парашюта с высоты около 7,6 км. Айкинс приземляется на сетку площадью 30 на 30 метров, растянутую над землей. В полете американец пробыл около 2 минут и установил рекорд.
"Черт возьми, он почти пропустил сетку", "Неужели мне одному кажется, действительно, что приземляться на сеть больно?", "Смельчак" — реагируют посмотревшие видео пользователи интернета.
Видео смертельного ДТП в Барнауле
1 августа в сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла в ночь на 30 июля. В результате погибли два человека и еще двое пострадали.
"Соблюдать ПДД не пробовали?! Тогда возможно было бы избежать многих ДТП, тем более со смертельным исходом", "Жаль, что наличие камер на Ленинском не влияет на наличие гонщиков. Они все известные личности. Ощущение безнаказанности окрыляет" - реагируют барнаульцы на видео и пытаются понять, кто виноват в аварии.
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