Немецкие ученые после проведенного исследования пришли к выводу, что в обычных кухонных губках обитает множество опасных патогенных бактерий. Эти бактерии вызывают неизлечимые болезни и вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Об этом пишет "Российская газета".
Речь идет о таких бактериях, как ацинетобактеры (Acinetobacter), провоцирующие менингит и сепсис. Ученые считают, что губки — это главный кухонный загрязнитель.
Также во время исследований в губках нашли бактерии Chryseobacterium hominis и Moraxella osloensis, которые могут быть возбудителями инфекций у человека.
Любопытно, что полностью очистить от микробов губки ученым так и не удалось. После дезинфекции на них остается 60% бактерий. Только новые губки соответствуют эпидемиологическим требованиям. Но через пару дней использования они также становятся рассадником опасных бактерий.
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