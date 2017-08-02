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Некоторые перевозчики в Барнауле идут на нарушения, кондукторы не обслуживают с помощью специального электронного терминала тех пассажиров, которые рассчитываются наличными деньгами, и продолжают выдавать пассажирам билеты старого образца.

В последнее время многие барнаульцы стали отмечать, что некоторые кондукторы используют валидатор только для тех, кто имеет электронные проездные. При этом пассажирам с "наличкой" они выдают билеты старого образца и не отбивают чек через терминал. В некоторых случаях и вовсе кондукторы не выдавали билеты пассажирам, жалуясь на неработающий валидатор.

Отметим, что внедрение системы электронной оплаты проезда было обусловлено желанием сделать пассажиропоток в общественном транспорте более прозрачным. Известно, что данные с валидатора поступают на сервер, где аккумулируется вся информация. Это позволяет определить миграцию населения в течение дня. Станет известно, куда чаще всего совершают поездки, в какой период времени, на каких остановках больше всего заходит людей. Благодаря этому можно будет корректировать расписание.

Как рассказала Amic.ru начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Алина Щербина, проблема действительно существует. Изначально все перевозчики после внедрения системы действительно использовали терминал, но сегодня некоторые осознанно идут на нарушения. Из-за того, что система стала вновь менее прозрачной, летом 2017 года было зафиксировано снижение пассажиропотока на 8-10%.

"Весь общественный транспорт, который возит льготную категорию граждан, оснащен терминалами, которые должны работать. Если терминал не работает — перевозчик не имеет права выпускать этот автобус на линию. Это прописано у нас в контрактах, поэтому, если у человека есть электронная карта, он может спокойно рассчитывать на то, чтобы подойти к кондуктору и оплатить проезд. Да, такое на самом деле есть, кондукторы используют билеты старого образца. Это нарушение муниципального правового акта. В нем четко пояснено, что перевозчик должен обязательно провести регистрацию поездки. Это необходимая информация для учета пассажиропотока", — сказала представитель городской мэрии.

По словам Алины Щербиной, в любом случае пассажир должен требовать билет. Это гарантия для получения страхового возмещения на случай ДТП. При этом с перевозчиками неоднократно проводились беседы на тему соблюдения всех требований. За несоблюдение муниципальных правовых актов предусмотрен штраф, который не превышает 3 тысячи рублей. Нарушения фиксируют специальные ревизоры "Центротранса".

В мэрии Барнаула выходом из данной ситуации считают переход в ближайшее время всех пассажиров на безналичный расчет. Так, по состоянию на июль вместе со студентами, пенсионерами и школьниками электронные карты в Барнауле приобрели 36,5 тысяч человек. При этом 165 тысяч человек используют наличные средства. Что касается электронной системы оплаты проезда, то на данный момент она внедрена на 65% всех городских автобусных маршрутов.

При этом любопытно, что перевозчики в 2017 году еще пока ни разу не обращались в мэрию краевой столицы с просьбой увеличить стоимость проезда в транспорте. Одним из критериев, который ранее использовали перевозчики, был небольшой поток пассажиров. Кроме того, перевозчики жаловались на высокие затраты на обслуживание автобусного парка. Электронные терминалы как раз должны были обеспечить перевозкам прозрачность и контролировать пассажиропоток. Так, после введения электронной системы МУП "Горэлектротранс" с 1 апреля оптимизировал некоторые свои маршруты.

Напомним, что новая система электронной оплаты проезда начала действовать в Барнауле с 1 декабря 2016 года. Одновременно с этим стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 19 и 20 рублей.