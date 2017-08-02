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Основной причиной служит растущее предложение на рынке. Другим немаловажным фактором станет привлекательность ипотеки. В последнее время ставки снижаются, граждане охотнее обращаются к этому способу покупки жилья, уходя со съемных квартир, а арендаторы подстраиваются под это явление опять же снижением цен.

К частным инвесторам, сдающим площади, теперь добавятся и застройщики, которые осознали, что непроданные квартиры могут приносить доход, и начали сдавать их в аренду. Однако нельзя сказать, что компании сейчас массово выбросят на рынок большой объем предложений и обрушат ставки.

В Союзе строителей Алтайского края считают, что пустующего жилья у застройщиков сейчас не так уж и много. Все-таки квартиры вяло, но продаются, а объемы строительства постоянно снижаются. К тому же по низкой стоимости им сдавать невыгодно, и, скорее всего, демпинговать они не будут. Хотя это их бизнес, квартиры они оформляют в собственность и вправе просчитывать цены по-своему. Те, кому нужно сдать жилье срочно, возможно, и опустят цены.

По самым скромным подсчетам, чтобы вернуть вложенные деньги, застройщику нужно сдавать квартиру минимум 8-10 лет по среднерыночной стоимости.

Некоторые эксперты считают, что народ неизбежно обратится к аренде, как только узнает все недостатки ипотеки.

"В первом случае человек обременяет себя на несколько лет и вынужден платить банку, независимо от того, есть у него свободные деньги или нет. Если не хватает дохода, он занимает и попадает в долговую яму. В Алтайском крае, кстати, невероятно высокая степень закредитованности населения. С другой стороны, аренда. Распространено мнение, что, когда живешь на съемной квартире, платишь дяде. С ипотекой то же самое. Там платишь дяде и даже тете. Но при этом у аренды есть ряд преимуществ", — поясняет директор агентства недвижимости "Дом" Геннадий Малков.

Во-первых, человек может снимать и менять жилье в зависимости от своего меняющегося бюджета. Благо рынок недвижимости сегодня пестрит различными объявлениями, и без квартиры арендатор с деньгами точно не останется. Обилие предложений и падающие цены помогут выбирать более выгодные варианты, уходить из дорогостоящих объектов в доступные, из тесных – в просторные. В случае ипотечного кредитования этого не происходит.

Сегодня человек берет в кредит квартиру по одной цене, а завтра она объективно снижается по ряду показателей. В пятилетней перспективе стоимость продолжит падать. Поэтому через несколько лет разница в ипотечной и рыночной цене станет заметной. Во-вторых, в своей квартире неизбежны дополнительные расходы – налоги, ремонт, текущее содержание. В съемной этого нет.

"Еще одно преимущество – хозяин тоже человек. С ним всегда можно договориться и, например, отсрочить платеж. С банком такой номер не пройдет. Излишнюю доброжелательность здесь мы видим лишь тогда, когда продается кредитный продукт. Как только появляется малейшая просрочка, начинаются жесткие санкции, вплоть до штрафов и выселения", — считает Геннадий Малков.

Другой плюс – арендодателю не надо доказывать наличие дохода. Это стало актуально в кризис, когда многие организации перешли на черные заработные платы. В данном случае шансов получить ипотеку от банка практически нет, ведь кредитор должен быть уверен в финансовой стабильности заемщика и видеть его легальный доход.

К преимуществам ипотеки, безусловно, можно отнести возможность купить жилье здесь и сейчас, не имея достаточной суммы на его приобретение.

"Не думаю, что для семейного бюджета и аренда, и ипотека были бы экономически выгодными. Ведь нужно каждый месяц выделять какую-то часть денежных средств. Вопрос должен стоять не в выгоде, а в целесообразности. И это уже зависит от потребностей человека. Например, если он приехал учиться в Барнаул и знает, что через 5-6 лет уедет, то ипотека – не его вариант. А если говорить о семье, которая планирует долго жить в этом городе, рожать детей, но не имеет средств на покупку квартиры, в данном случае жилищный кредит – чуть ли не единственный способ обзавестись своим углом", — говорит директор агентства недвижимости "Стиль жизни" Наталья Ковылина.

Именно по этому принципу многие жители города сейчас и берут ипотеку. По словам Геннадия Малкова, это связано еще и с менталитетом людей. В современном обществе считается, что иметь свое жилье гораздо надежнее. Это в некоторых случаях даже признак успешности. Но скоро всё может в корне измениться, учитывая то, с какой скоростью мы перенимаем западные модели поведения. А в европейских странах, кстати, уже давно считается нормальным всю жизнь снимать жилье, не приобретая собственного.

Интересный факт: на 2 000 000 рублей в Барнауле можно купить двухкомнатную долевку или готовую однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом. На эти же деньги можно снять стандартную "однушку" на 16 лет или шикарный особняк на 3 года. На сегодняшний день на рынке аренды жилья в городе имеется порядка 2000 предложений, и этот объем постоянно увеличивается.

Ольга Полиенко