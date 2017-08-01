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Введение новых антироссийских санкций продолжает нервировать инвесторов

, ИА "Амител"
Есть вероятность, что давление на рубль приведет к его ослаблению до 60-61 рубля за доллар к концу августа

Фото: Om1.ru

Несмотря на оптимистичные результаты июльской встречи ОПЕК+ и восстановление нефтяных котировок до 52 долларов за баррель, российские торговые площадки продолжают топтаться на месте, пишет "ФедералПресс". 

Как отмечают эксперты, в целом текущую ситуацию для российского рынка можно назвать негативной. "Внешние рынки сильно перегреты, сырьевые контракты также могут начать корректироваться после июльского роста", — пояснил аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отметив, что финансовая подоплека очередных ограничений все же лежит в экономической сфере и затрагивает непосредственно российские энергетические проекты в Европе.

По его мнению, все это будет давить на рубль, что приведет к его ослаблению до 60–61 рубля за доллар к концу августа.

"Предполагаемая цена на нефть марки Brent во втором полугодии — около 48 долларов за баррель. Учитывая нестабильность на рынке, возможны колебания котировок в диапазоне 45–55 долларов за баррель. Базовый ориентир для курса рубля на ближайшие месяцы — уровень 62 рубля за доллар", — прогнозирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Вместе с тем, как полагает эксперт, доллар США, скорее всего, останется слабым вплоть до осеннего заседания Федеральной резервной системы.

"Стоит обращать внимание на показатели инфляции в США: именно этот фактор будет определяющим для американского регулятора при определении уровня ключевой ставки. Банк России, в свою очередь, не склонен форсировать события, учитывая перспективу введения новых санкций. Сенат США на прошлой неделе одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы, а также фактически лишает главу Белого дома свободы маневра. В то же время значение санкций не стоит преувеличивать: вряд ли мы будем наблюдать массовое бегство иностранных игроков с российского рынка. В гораздо большей степени на валютный курс продолжат влиять денежные потоки сезона выплаты дивидендов", — отмечает Зотов.

Кочетков считает, что евро к концу августа будет стоить 70-71 рубль.

В течение ближайших двух недель президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против России. "Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства. Поддержать рубль должна благоприятная ситуация на рынке нефти: мы ожидаем сохранение котировок выше уровня 50 долларов за баррель", – отмечает главный аналитик "Бинбанка" Наталья Ващелюк.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что у рубля в настоящее время сохраняется оптимистичный фундамент.

"Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост реального ВВП РФ составит 1,4 % в 2017 году, а Банк России, согласно своему июньскому бюллетеню, ожидает, что рост составит 1,5 -1,6 % в годовом выражении за 2017 год. В России наблюдается рост индустриального производства — по последним данным, индустриальное производство повысилось на 3,5 % в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил аналитик компании "Альпари" Веселин Петков.

По его мнению, в августе пара доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 57,60 рубля и 62,10 рубля за доллар. В паре евро/рубль рубль будет колебаться между уровнями 67,80 рубля и 72,20 рубля за евро, то есть уровень 70 рублей за евро является оптимальным.

Причем при оптимистичном развитии событий рубль в августе может укрепиться на отметке 57,5 рубля за доллар.

"Выход инвесторов из рублевых активов на фоне ужесточения санкций против России оказывает давление на рубль, который слабо реагирует на рост нефти. При благоприятном стечении обстоятельств рубль по отношению к доллару может укрепиться в августе до 57,5 рубля за доллар. И это все, что он может", — подчеркнул заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

По мнению финансовых экспертов, сочетание ослабляющегося доллара и ускоряющегося Китая делает привлекательными инвестиции в промышленные металлы и акции их производителей.

Среди главных причин паузы в решении Банка России по ключевой ставке аналитики называют опасения колебаний курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.

"На наш взгляд, именно последний фактор стал определяющим при принятии решения ЦБ. Фраза о том, что Банк России видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года, позволяет нам чувствовать себя комфортно с прогнозом ее снижения еще на 75 базисных пунктов до конца года", — отметил эксперт Станислав Клещев.

Хотя в целом отечественный фондовый рынок испытывает сложности с идеями роста. "Очередные неприятности из Вашингтона закладывают долгосрочные риски, которые будут отпугивать нерезидентов. Кроме того, есть и совершенно необязательные отечественные события, которые мешают рынку. В частности, недавно принятый закон об ограничении доступа к корпоративной информации для миноритарных акционеров может даже привести к пересмотру кредитных рейтингов российских компаний", — считает аналитик Андрей Кочетков.

Кроме того, эксперты считают, что в третьем квартале этого года может произойти постепенное замедление роста основных показателей экономики.

"На наш взгляд, рост экономики России составит от 1,3 % до 1,8 % в текущем году. В ближайшие два — три месяца можем увидеть краткосрочное замедление экономического роста из-за потенциального замедления промышленного производства. В первом полугодии рубль очень быстро укрепился против американского доллара, и уже в мае более дорогой рубль надавил на производителей, и темпы роста их новых заказов значительно замедлились. Этот эффект может почувствоваться в третьем квартале текущего года. В дополнении ожидается, что эффект более слабого урожая из-за более холодной весны почувствуется и в третьем квартале", — прогнозирует Веселин Петков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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