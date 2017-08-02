Новый забор, новый асфальт, а в будущем и обновленный стадион порадуют учеников барнаульской школы № 102. Уже второй год в рамках приоритетного городского проекта "Современная школа" данное учреждение получает средства на ремонт и благоустройство территории. Так, в 2016 году средней образовательной школе №102 было выделено более 12 599 000 рублей. На эти деньги капитально отремонтировали школьные кабинеты и санузлы, спортивные залы, а также входные двери. В этом году работы продолжаются. На этот раз они переместились на пришкольную территорию.

Высокий представительный забор сменил старый, залатанный сеткой-рабицей, который раньше окружал школу

Проверить, как идет ход работ, 1 августа приехал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

"Если театр начинается с вешалки, то школа, в которой действительно хотелось бы учиться, должна начинаться с ухоженной территории и привлекательного входа", - отметил сити-менеджер.

Директор школы Татьяна Новоселова отчитывается перед главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным

У школы № 102 два корпуса: несколько лет назад были объединены школы № 101 и 102. Теперь в одном корпусе располагаются начальные классы и внеклассные кружки и секции. Здесь же — станция юных техников. А во втором корпусе проходят уроки для средних и старших классов.

Места много, поэтому 102 школа одна из первых в городе перешла на обучение в одну смену. Детей, впрочем, тоже достаточно. В этом году уже набрали шесть первых классов. И, по словам директора Татьяны Новоселовой, желающие поступить в школу еще есть. Всего же 1 сентября за парты здесь сядут 1372 ученика.

Во многом директор это связывает с повышающейся привлекательностью школы — проведен ремонт, учителя стараются. У родителей будущих учеников о школе складывается благоприятное впечатление.

Даже на каникулах ребятня проводит время на территории школы

Территория школы № 102 — своеобразный центр притяжения для всех жителей микрорайона "Мастерские". Пенсионеры совершают ежедневные прогулки, собираются компаниями подростки. Здесь же гуляют мамочки с малышами.

Совсем скоро делать это станет еще удобнее: в ближайшие несколько дней на пришкольной территории уложат новый асфальт. По словам подрядчика, если погода не подкачает, то работы завершат уже 3 августа. В любом случае сдать объект подрядчик пообещал к 10 августа. За это время ему предстоит доделать ограждение вокруг школы, провести благоустройство прилегающей территории на площади более 2,5 тыс. кв. метров с заменой бордюрного камня, укладкой асфальта, формированием цветников. Гарантийный срок на выполненную работу — минимум пять лет.

Не верится, что это "укатают в асфальт" за два дня

Сергей Дугин осмотром "фасадной" части школы не ограничился и решил осмотреть территорию и за учреждением. Благодаря этой спонтанной прогулке школьники получат неожиданный подарок.

За корпусами расположен большой стадион, который востребован как детьми, так и взрослыми. Здесь тренируются спортсмены, поддерживают форму жители микрорайона, проходят уроки физкультуры для школьников. Здесь же гуляют семьи с детьми, и многие малыши именно тут впервые осваивают велосипед и роликовые коньки. Однако ремонта этот стадион не видел с советских времен.

Школьный стадион востребован и детьми, и взрослыми

И глава администрации Барнаула отдал распоряжение профильному комитету подготовить предложения по реконструкции беговой дорожки. Так что в ближайшем будущем школьникам не придется сбивать ноги о выбоины и трещины старого асфальта.

Работы ведутся полным ходом

Ну а там постепенно, как надеются школьники, может быть, дойдет очередь и до оборудования спортивной площадки на стадионе — к радости подростков, которые собираются здесь ежедневно.

Оборудование стадиона сохранилось с советских времен

Всего за последние три года на благоустройство территорий образовательных организаций Барнаула из муниципального бюджета выделено свыше 23 миллионов рублей. За счет этих средств проведено благоустройство в 15 школах.