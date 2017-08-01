Четверо фигурантов дела "банды ГТА" убиты в перестрелке в Мособлсуде

Четверо фигурантов дела "банды GTA " убиты в результате перестрелки в Мособлсуде, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Диану Татосову, которая ранее защищала одного из обвиняемых.
"Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала Татосова.
Сведения о числе погибших в СМИ разнятся. Так, ТАСС сообщает о трех убитых, а "Российская газета" пишет о пяти убитых в перестрелке.
Ранее сообщалось, что всего преступников было пятеро. Перестрелка началась, когда в здании рассматривали дело "банды GTA". По предварительной информации, один из подсудимых разоружил конвойного, после чего открыл стрельбу. Адвокат Софья Рубасская, которая находилась на месте ЧП, сообщила о не менее 20 прозвучавших выстрелах.
Ранения, как сообщают в СМИ, получили не менее трех человек, среди которых женщина-пристав и два конвойных. В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что из здания суда в больницу доставлены двое пострадавших - 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. В пресс-службе Мособлсуда сообщили, что никто из сотрудников суда не пострадал.
Напомним, по делу так называемой "банды GTA" проходят 9 обвиняемых. 19 июля Московский областной суд начала рассматривать по существу это дело. В зависимости от роли каждого из фигурантов им инкриминируется "бандитизм", "убийство", "разбой", "незаконный оборот оружия", "незаконное изготовление оружия".
Комментарии