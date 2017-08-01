Руководство Первого канала ищет телеведущего, который заменит телеведущего Андрея Малахова, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
Отмечается, что переговоры ведутся сразу с двумя кандидатами, чьи имена не разглашаются. Они не являются известными медийными персонами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.
Первый канал и официальный представитель Малахова пока не прокомментировали эту информацию. Нет комментариев и от самого телеведущего.
Накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.
Малахов проработал на Первом канале около 25 лет. Он был ведущим программ "Большая стирка", "Пять вечеров", а с 2005 года ведет программу "Пусть говорят".
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