Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счетчикам перед установленными нормативами, сообщает "Российская газета".
У собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом.
Глава Минстроя России Михаил Мень отметил, что поправки в Жилищный кодекс являются своевременной реакцией на запросы граждан. Расчет платежей по нормативу оказывается дороже, о чем не единожды заявляли специалисты, приоритет показаний счетчиков позволит собственникам квартир экономить на коммунальных услугах.
Установка системы учета ресурсов включена федеральным законом в перечень работ по капитальному ремонту. Такие системы призваны исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН.
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