Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа в России. В Барнауле по случаю праздника состоятся традиционные для нашего города митинг и шествие.
Праздничная программа стартует в 10:00 на площади Ветеранов. Здесь пройдет митинг и показательные выступления.
Затем начнется шествие, участники которого проследуют от Дома интернационалистов до улицы Молодежной, затем пройдут до проспекта Социалистического и по нему выйдут к Мемориалу Славы.
Здесь состоится возложение гирлянды и цветов в память о павших на полях сражений.
Затем на Власихинском кладбище пройдет панихида и отдание почестей воинам, захороненным на аллее Памяти. Праздник завершится концертно-спортивной программой на пляже "Водный мир".
Отметим, что в этом году десантники празднуют 87-ю годовщину со дня образования ВДВ. История воздушно-десантных войск в нашей стране берет свое начало 2 августа 1930 года, когда в ходе учений военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Уже тогда военные эксперты увидели перспективность парашютно-десантных частей и их способность выполнять специальные боевые задачи.
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