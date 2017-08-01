28 июля 2017 года в 22.41 по новосибирскому времени (UTC +7) с космодрома Байконур запустили к МКС пилотируемую ракету "Союз-ФГ" с тремя космонавтами из России, США и Италии.
Как сообщается в паблике "Тротуарная Астрономия в Новосибирске", фотограф из Новосибирска Герман Марков с группой единомышленников поехал на юг Алтайского края, прямо под трассу пролета ракеты, для того чтобы получить качественные снимки и услышать звук разрыва отработавшей второй ступени.
"Поначалу нам с погодой не везло, постоянно летели тучи, затягивало небо. Но перед самим пуском над нами установилось окно, через которое мы и посмотрели пролет "Союза", — рассказывает фотограф.
Все снимки сделаны через 14 мм сверхширокоугольный объектив. По ширине охват около 140 градусов. Можно представить, какую часть неба занимало это зрелище.
"В реальности, глазом было видно ничуть не хуже, чем на снимках. Даже гораздо эффектнее", — подчеркнул фотограф.
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