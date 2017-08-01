В ходе перестрелки подсудимых по делу "банды ГТА" с правоохранителями в Московском областном суде был убит организатор планировавшегося побега Холик Субхонов, пишет LIFE.
Холик — родной брат Убайдулло Субхонова — лидера криминальной группы, который был застрелен в 2014 году.
По версии следствия, преступники атаковали конвой в лифте и завладели их оружием.
Пострадали трое. Боец ОМОНа получил ранение в плечо. Два сотрудника конвойной службы, которых злоумышленники попытались задушить, были госпитализированы с признаками асфиксии.
По данному факту СК РФ уже возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия" и "Покушение на побег из-под ареста".
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