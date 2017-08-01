Звезда Instagram под ником Моника, прославившаяся эффектными трюками на мотоцикле, скончалась в ДТП во Владивостоке. Она не справилась с управлением мотоцикла BMW и на высокой скорости влетела в ограждение.
Вероятно, женщина хотела снять на камеру очередной трюк. Саму камеру, как сообщают в сообществе "Происшествия Приморья", пока найти не удалось.
Несмотря на 21-летний стаж и наличие 16-летней дочери, 40-летняя мотоциклистка Ольга Пронина любила риск и предпочитала ездить без экипировки.
Спортбайк BMW S1000 RR по неизвестной пока причине на одном из поворотов занесло и вместе с женщиной откинуло на железное ограждение. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге, а наибольшие части байка просто сгорели. Моника получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.
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