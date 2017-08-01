Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пригласить снять фильм о Николае II известного голливудского актера и режиссера Мэла Гибсона, пишет "Парламентская газета".
"Я понимаю обеспокоенность сомнительностью исторической правды, показанной в фильме "Матильда". И считаю, что если посмотреть на всех существующих мировых режиссеров, то полностью морально готов снять хороший фильм об императоре Николае II Гибсон", — заявил Милонов.
По его мнению, Гибсон не обладает зашоренностью и не повязан творческими корпоративными узами, а потому ему ничто не мешает сделать на "отлично" свою работу.
"Гибсон умеет хорошо показывать тяжелейшие исторические события без дешевого пафоса", — пояснил Милонов.
С его точки зрения, последний фильм Гибсона "По соображениям совести" доказал это в очередной раз. А предыдущий фильм "Страсти Христовы", как подчеркнул парламентарий, "вообще шедевр".
Как сообщалось ранее, Милонов принял участие в съемках документального фильма Сергея Алиева "Ложь Матильды", показ которого запланирован в преддверии премьеры скандальной картины Алексея Учителя "Матильда".
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