Политику, проводимую президентом Владимиром Путиным, поддерживают более 80% российской молодежи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Центра социологии студенчества, передает ТАСС.
Свыше 80% студенческой молодежи "поддерживает политику" президента. 11% "скорее, не поддерживают", и только 3% "не поддерживают полностью".
Специалисты Центра также изучили эмоциональное отношение студентов к Путину. Выяснилось, что 46% молодых людей испытывают к нему "симпатию", 31% выразили "восхищение", а 5% респондентов отметили, что относятся к главе государства "выжидательно, настороженно".
Участниками исследования стали более двух тысяч респондентов, из которых 88% — студенты вузов, а остальные представляли учащихся колледжей и техникумов.
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