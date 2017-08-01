Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", заявил, что в России не стоило отменять закон о смертной казни, пишет "Парламентская газета".
"Не упрекайте меня в кровожадности, но я бы не отменял закон о смертной казни. Есть несколько видов преступлений, за которые ты обязан платить своей жизнью. Если ты уничтожаешь себе подобных, издеваешься над женщинами, стариками, ты должен помнить, что будешь наказан", — заявил лидер КПРФ.
Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 21 год назад - 2 августа 1996 года был расстрелян Сергей Головкин, убивший 11 мальчиков. Возможность ошибки при вынесении и исполнении такого приговора стала одним из главных аргументов для моратория на казнь.
В настоящее время Уголовный кодекс РФ предусматривает смертную казнь как один из вариантов наказания за следующие преступления: геноцид, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Однако данные статьи предусматривают альтернативу — от восьми лет лишения свободы до пожизненного тюремного срока.
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