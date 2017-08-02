Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в молебне против фильма "Матильда". Об этом она написала в своем Facebook.
"Крестовоздвиженская дворцовая церковь в Ливадии. Приняла участие в молебне Святым Царственным Страстотерпцам. Молитвенное стояние против кощунственного фильма началось на Камчатке и заканчивается в Крыму", — написала Поклонская.
Также, будучи в Крыму, она посетила международный детский центр "Артек".
"Сказочный "Артек". Побывала впервые после масштабной реконструкции. Настоящая страна детства", — рассказала Поклонская.
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