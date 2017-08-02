Полицейские в Северной Осетии, которых уже назвали "святыми", остановили байкера из Ульяновска, который возвращался домой из Грузии. Стражи порядка вежливо и по-отцовски отчитали мотоциклиста за то, что он, решив сэкономить 20 секунд, поставил под угрозу свою жизнь и жизнь пассажира. Об этом сообщает паблик MASH.
- Тебя как зовут?
- Антон.
- Он огромный, ты маленький. Ты эти 20 секунд потерпи, потом на обгон иди. Так что не рискуй своей жизнью и чужой тоже. Вот ты же до Ульяновска доехать хочешь?
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