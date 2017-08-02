В Башкирии пьяному мужчине показалось, что 13-летний подросток хочет задавить его детей. Он сел в машину и на полной скорости протаранил мопед с ребенком, сообщает НТВ.
Подросток, управлявший двухколесным транспортным средством, скончался на месте. Его друг, также сидевший на мопеде, выжил — врачи оказали ему необходимую помощь. Водитель иномарки задержан.
Как сообщается, 35-летний Валерий приехал на базу отдыха с женой и детьми. На природе мужчине не понравилось слишком шумное средство передвижения восьмиклассника. А в какой-то момент ему и вовсе показалось, что 13-летний Денис решил сбить его детей. Тогда пьяный мужчина решил действовать.
ЧП случилось в окрестностях деревни Кучуково Учалинского района накануне, но известно об этом стало только 1 августа.
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