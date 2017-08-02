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"Евровидение" изменило регламент из-за скандалов на конкурсе в Украине

, ИА "Амител"
Теперь не должны будут включаться в делегации лица, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения

Фото: Sodrugestvo.info

Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение-2017  вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский вещательный союз.

"Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", — говорится в сообщении организаторов.

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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