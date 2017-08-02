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Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

, ИА "Амител"
В министерстве инфраструктуры подсчитывают убытки Мариупольского и Бердянского портов в связи с перекрытием Керченского канала

Фото: specialauto.net

Украинские власти подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к РФ из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста в Крым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.

 

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых больших конструкций Крымского моста — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства. Движение по фарватеру приостановят на срок не более трех суток. Также он отметил, что канал сразу откроют для прохода судов после того, как будут завершены технологические операции.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов", — заявил Лавренюк, отметив, что в данный момент  готовится иск и ведется подсчет убытков недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

 

Напомним, Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, будет самым протяженным в РФ — его длина будет равна 19 км. Автомобили начнут двигаться по мосту, ориентировочно, в декабре следующего года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2017 09:13
- гость -

сосите ... и шею мойте)

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