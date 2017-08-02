Фото: brocker.org
Заторы в три балла образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 2 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Строителей в районе пересечения с проспектом Красноармейским (автомобили на этом участке двигаются со скоростью 5 км/ч), а также в районе площади Октября.
Кроме этого, согласно данным интерактивной карты, заторы есть на улицах Советской Армии и Челюскинцев, на участках Павловского тракта в районе пересечения с улицами Просторной и Попова, а также на перекрестке улиц Власихинская — Малахова и на отрезке Ленинского проспекта. На данных участках автомобили двигаются со скоростью от 7 до 10 километров в час.
На карте также отмечены места, где ведутся дорожные работы: шоссе Ленточный Бор и проспект Калинина. На улице Матросова до сих пор действует временное ограничение движения.
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