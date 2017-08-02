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Новосибирские ученые разработали прототип вакцины против рака

, ИА "Амител"
Действие вакцины основано на провокации иммунного ответа лимфоцитов дендритными клетками

Фото: trkterra.ru

Специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разрабатывают вакцину против раковых заболеваний, действие которой основано на активации противоопухолевого ответа иммунной системы человека. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на издание СО РАН "Наука в Сибири".

В публикации сказано, что механизмы действия разрабатываемого препарата основаны на работе дендритных клеток. Они связаны с костным мозгом, из-за чего могут провоцировать реакцию Т-лимфоцитов на опухолевые клетки, передавая им собственный опухолевый антиген.

Такая вакцина помогает Т-лимфоцитам отличать здоровые клетки организма от инородных и опухолевых, считают ученые.

Издание пишет, что для получения лекарства нужно сначала взять кровь у пациента и выделить из нее незрелые дендритные клетки. Затем они нагружаются разными антигенами для дальнейшего созревания и вводятся обратно в организм.

Подчеркивается, что принцип использования дендритных клеток сейчас активно применяется мировой наукой для получения антираковых препаратов в рамках иммунотерапии.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2017 09:20
- гость -

Который уж раз слышится эта новость: - Наши ученные нашли, разработали вакцину, то от Рака, а то и от СПИДа. Затем наступает долгая новостная тишь, при которой продолжает свирепствовать, указанная болезнь, от которой вакцины так и нет.
Одно пустое бахвальство, а что еще мы, так хорошо умеем?

0  0
2.08.2017 09:20
- гость -

Который уж раз слышится эта новость: - Наши ученные нашли, разработали вакцину, то от Рака, а то и от СПИДа. Затем наступает долгая новостная тишь, при которой продолжает свирепствовать, указанная болезнь, от которой вакцины так и нет.
Одно пустое бахвальство, а что еще мы, так хорошо умеем?

0  0
2.08.2017 09:35
- гость -

2.08.2017 09:20
- гость -
Батенька, фундаментальная наука тем и отличается от прикладной, что не дает немедленного практического результата. То, что обнаружен какой-то механизм, не означает, что в течение года-двух он получит практическое применение. Пытаются разработать метод иммунотерапии. Как и весь мир, в общем-то.
http://www.sbras.info/news/novosibirskie-biokhimiki-rabotayut-nad-sozdaniem-protivoopukholevykh-dendritnokletochnykh-vakts

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