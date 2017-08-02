Фото: temaufa.ru
Пожилая жительница Барнаула Наталья Половникова, пропавшая накануне, найдена живой, сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
"Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь!" - информируют волонтеры, не уточняя обстоятельств обнаружения 87-летней пенсионерки.
Известно, что женщина пропала в краевой столице накануне.
Комментарии
Как то подходит ко мне старушка и говорит: - Сынок, я заблудилась и не могу найти свой дом!
Спрашиваю у ней ее адрес по которому живет, а она не помнит - вышла и заблудилась. Отвел ее в отделение, тогда еще милиции, объяснив дежурному, обстоятельства с бабушкой.
Мне стало известно, что по старости у людей, теряется память, в народе "блудом" ее называют.
Как то подходит ко мне старушка и говорит: - Сынок, я заблудилась и не могу найти свой дом!
Спрашиваю у ней ее адрес по которому живет, а она не помнит - вышла и заблудилась. Отвел ее в отделение, тогда еще милиции, объяснив дежурному, обстоятельства с бабушкой.
Мне стало известно, что по старости у людей, теряется память, в народе "блудом" ее называют.
За стариками, как за детьми следить надо!
За стариками, как за детьми следить надо!