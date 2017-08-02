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Алтайский краевой суд рассмотрит громкое дело бывшего заместителя губернатора Юрия Денисова, приговоренного за взяточничество к реальному сроку лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, документы из Железнодорожного районного суда Барнаула во вторую инстанцию пока не поступили.
"Дату заседания краевого суда по делу назначает суд первой инстанции. Документы по делу пока не поступили. Согласно процедуре, имеется срок для апелляционного оформления", — уточнила собеседница.
Напомним, на этой неделе адвокаты четы Денисовых подали в Железнодорожный районный суд краевой столицы апелляционные жалобы на вынесенный приговор в отношении бывшего чиновника и его супруги.
18 июля Юрия Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным во взяточничестве.
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Татьяну Денисову суд счел виновной в посредничестве в преступной схеме и назначил ей наказание в виде пяти лет и одного месяца условного срока.
Также Юрий и Татьяна Денисовы, согласно приговору, должны выплатить штрафы в размере 4,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно.
Отметим, что сторона государственного обвинения просила суд назначить Денисову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии
НАДОЕЛО это дело!
Какую силу имеет место лицемерие - настойчиво оспаривая до условного срока, а то и до полной реабилитации.
Конечно, у воров своя жизненная философия, в которой нет и не существует никакой вины. Просто, оступился человек, а с кем этого не бывает.
Какую силу имеет место лицемерие - настойчиво оспаривая до условного срока, а то и до полной реабилитации.
Конечно, у воров своя жизненная философия, в которой нет и не существует никакой вины. Просто, оступился человек, а с кем этого не бывает.
Ни стыда, ни совести! И брал, не задумываясь, и на апелляцию так же, не задумываясь, подает! Фу, противно!