Фото: ФК "Иртыш"
Барнаульское "Динамо" упустило шанс выйти в 1/32 финала розыгрыша Кубка России и проиграло в первом матче сезона омскому "Иртышу" на выезде со счетом 2-3. Отметим, что изначально руководство алтайского коллектива ставило задачу привезти команду Премьер-Лиги.
При этом, в случае положительного исхода, бело-голубые должны были в следующем раунде принять участника ФНЛ "Томь". В прошлом году на стадии 1/32 финала динамовцы встречались с красноярским "Енисеем", который на тот момент возглавлял легенда российского футбола Андрей Тихонов. Тогда посмотреть на многократного чемпиона в составе московского "Спартака" пришло около 10 тысяч человек в Барнауле, а Тихонов раздавал автографы более 10 минут.
Однако подобного в этом году уже не произойдет. "Иртыш" выиграл со счетом 3-2 у барнаульского "Динамо" и идет дальше в чемпионате. Дублем в составе хозяев отметился новичок команды Сергей Буланов. Победный мяч на счету Станислава Юдова. В составе "Динамо" голы на счету Виктора Липина.
Комментарии
Стало быть фанатам не привыкать. Ныне, важен и значителен только достойный проигрыш! Смачно и красочно описанный, любителями нынешнего спорта.
Эй, динамА, Жемчужина футбола
Эй, динамА, не может жить без гола.
ЭЙ. динамА, ты самый стремный клуб......
ну а продолжение знаете......)
и ребрендинг не помог)))
"А вы,друзья, как ни садитесь....."