База отдыха "Ом-тур" - это комфортное и удобное место для группового, семейного отдыха, а также для проведения выездных мероприятий, йога-туров и семинаров. Комплекс располагается в Чемальском районе, в 22 километрах от села Чемал.

До базы очень легко добраться – всего лишь 15 минут ходьбы от остановки автобуса, который ходит каждые сорок минут. Буквально в шаговой доступности находится популярный аквапарк (на базе "Турсиб").

Помимо удобного расположения, база "Ом-тур" может похвастаться множеством других плюсов:

Ключевой особенностью можно назвать особое расположение места — в долине, окруженной со всех сторон света горами и сосновым лесом. С запада смотрит гора Силы Будды, с южной стороны – гора Духа Природы. С восточной – гора Молодости – в этом месте протекает натуральный, природный источник минеральной, лечебной воды, которая дарует молодость, бодрость, здоровый дух и тело. Около Западной горы, в трехстах метрах от турбазы – выход к Катуни.

Двадцать четыре номера в кедровых домиках, VIP-коттедж на восемь человек и четыре эконом-номера позволят полностью разместить самую большую группу гостей. Общая вместимость базы – более ста человек.

Все домики отапливаемые, с оборудованными туалетными комнатами, душевыми с горячей водой. У каждого своя веранда с удобными столиками и скамейками.

На территории располагаются две большие кедровые бани на 8 — 10 человек каждая, с раздельными парилками, моечным отделением, комнатой отдыха и санузлом. Также имеются три зоны барбекю с крытыми мангалами и беседками на 10 человек, раковиной с водой, посудой для чаепития, столиками со стульями.

Для семей с детьми есть специально оборудованная детская площадка для игр; открытые детский и взрослый бассейны с площадкой для отдыха, на которой расположены шезлонги и батут.

На территории комплекса работает кафе "Вкусняшка" на 150 человек с комплексным питанием и разнообразным меню: классическим, вегетарианским и банкетным. Готовят ежедневно, исключительно из домашних местных продуктов. В кафе можно заказать проведение любого торжественного мероприятия: свадьбы, юбилея, дня рождения, корпоратива и т. д.

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Для выездных мероприятий, мастер-классов и семинаров прекрасно подойдет большая крытая беседка на 50 человек. А целый гектар ухоженного газона может стать местом проведения фестивалей, йога-туров и групповых занятий.

База "Ом-тур" прекрасно подходит как для тихого и спокойного, так и для активного группового отдыха. На базе есть много возможностей для спортивного досуга: теннисный стол, настольные игры, лужайки для активных игр, прокат спортинвентаря. Также для гостей большой выбор экскурсий, организация сплавов, конных прогулок, походов, рыбалки.

В "Ом-туре" организуют йога-туры в места силы: в Долину Горных Духов, на святой источник Аржан-суу, в Курганный комплекс Кызык-Телань, на водопад Бельтертуюк, а также в каменные лабиринты и древние святилища.

База отдыха предлагает большое разнообразие путевок, в частности, оздоровительные путевки, включающие посещение бани, профессиональный и медовый массаж, фиточаи, трехразовое правильное питание в столовой, активность на свежем отдыхе, в том числе конные прогулки, и т. д.

Размещение

Домик кедровый, номер "Стандарт" (1-4 места) — 24 очень комфортных, уютных, теплых кедровых номера в домиках на два номера с отдельным входом. В каждом номере своя веранда со столиком и стульчиками. В каждом номере: туалетная комната с душевой кабиной и горячей водой, встроенный шкафчик, двуспальная кровать, двуспальный диван, тумбочка.

Гостям предоставляется постельное белье, полотенца. Уборка производится раз в 5 дней или по запросу. Предоставляется холодильник по дополнительному заказу. ВИП-коттедж (6 основных мест с двумя доп.местами. Итого на 8 человек) — кедровый дом 54 кв. м для индивидуального проживания семьей или группой друзей.

В доме – большая веранда со столиками и стульями, коридор, санузел с душевой кабиной (горячей/холодной водой), большая гостевая – со столом, двумя двуспальными диванами, шкафом, холодильником, посудой. Спальня с двуспальной кроватью, детской кроваткой для детей до 5 лет, тумбочками и шкафом. Предоставляются постельное белье, полотенца. Регулярно проводится уборка.

Четыре номера "Эконом" — на втором этаже бани. В каждом номере четыре односпальные кровати. Предоставляются постельные принадлежности, полотенца. Туалетная комната и душевая расположены рядом с номерами на этаже.

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Телефон: +7 913 7659990

Адрес: Чемальский район, Нижняя Катунь, Урочище-Карасук. Проехать с.Усть-Сема, с.Чепош и через 6 км. 600м поворот налево с дороги в большую долину.

Рядом Турбазы: ТурСиб (АКВАПАРК), БерельГЭС (Чемал) – 20 км от Турбазы

www.om-tours.ru

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