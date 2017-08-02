Фото: Наталья Шулепина для Amic.ru
Туман стал причиной того, что барнаульский аэропорт временно не принимает самолеты.
Как сообщили порталу Amic.ru, из-за отсутствия необходимой видимости один борт, следовавший из Москвы, приземлился в красноярском аэропорту, другой сел в Новосибирске.
Еще один самолет, как уточнили в барнаульском аэропорту, находится в настоящее время в режиме ожидания разрешения на посадку и кружит над городом.
Кроме того, задержан вылет рейса 1431 Барнаул — Москва. Как сообщили порталу Amic.ru сами пассажиры этого рейса, вылет отложен до 21 часа. "Людям уже обратно выдали багаж", — рассказала одна из читательниц нашего портала, находящаяся в аэропорту.
Комментарии
был сегодня в аэропорту, по 1 бутылке воды раздавали в кафе, сначала образовалась очередь из тех, кто что-то покупает и тех, кто берет воду, примерно через 30 минут один мужчина завозмущался, и воду стали раздавать отдельно.
особенно наглые граждане заняли ВСЕ столы в кафе и стали использовать их как зал ожидания
Да не говори, могли бы и на полу посидеть..
нет, мне пришлось кушать стоя
места для сидения были в зале ожидания в достаточном количестве. я о том, что они в кафешке зависли