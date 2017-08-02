С 1 по 20 августа горящее предложение от KERAMA MARAZZI – 20%-ные скидки на все коллекции керамической плитки и керамогранита.

Главной темой последних коллекций стали путешествия. Архитектурные шедевры, история, культура, традиции, этнические мотивы и удивительная природа в самых разных уголках Земли — всё это вдохновляет дизайнеров и художников KERAMA MARAZZI на создание плитки.

Новинкой 2017 года стала коллекция "Две Венеции", вдохновленная одновременно двумя городами - Венецией и Санкт-Петербургом. Художники и дизайнеры из Италии и России наполнили новую коллекцию красотой этих двух городов – той самой красотой, из которой прекрасными цветами прорастают лучшие современные и модные тенденции, от которой берут начало оригинальный стиль и индивидуальность.

Коллекция "Две Венеции", серия "Даниэли"

Новая серия вдохновляет очарованием причудливого, стремящегося к преувеличению стиля барокко, присутствующего в архитектуре Венеции и Санкт-Петербурга. Сочетание красного и черного цветов с бежевым, дополненное золотом, проступающий дамасский орнамент, структура в стиле "capitone", или "каретная стяжка", разнообразные декоративные элементы создадут поистине роскошный интерьер.

Коллекция "Две Венеции", серия "Буранелли"

Серия "Буранелли" — достойное предложение для любителей минимализма и простых решений в интерьере. Шестиугольная керамическая плитка. Два моноколора: черный и белый. Гладкая поверхность, матовая глазурь. Четыре декора, выполненные методом шелкографии, с лаконичными геометрическими рисунками.

"Неаполитанская" коллекция, серия "Аверно"

"Аверно" — объемная серия, насыщенная декоративными элементами, в которой переплетаются разные стили: современный, национальный и фантазийный. Поверхность плитки словно окрашена кистью – в стиле "pennellato" ("пенне-латто"), краска кажется слегка размытой, как будто художник наносил её широкими мазками.

"Неаполитанская" коллекция, серия "Беневенто"

Серия "Беневенто" – обрезная керамическая плитка большого формата. Цифровая печать, матовая глазурь. Прекрасная имитация строительного материала – цемента – на гладкой и оригинально структурированной поверхности. Стильно, сдержанно, современно.

"Неаполитанская" коллекция, серия "Искья"

Искья – самый большой и один из красивейших островов Неаполитанского залива. Серия "Искья" – обрезная керамическая плитка большого формата. Яркая фоновая плитка с глянцевой поверхностью, которая словно окрашена кистью – в стиле "pennellato" ("пеннелатто"). Свежие оттенки фоновой плитки позволят вам ощутить свежесть и глубину морского побережья.

Керамический гранит, серия "Дувр"

Серия "Дувр" представлена в двух цветах – коричневом и оригинальном серо-голубом. Структура дерева разработана специально для смелых интерьеров, в которых пол будет играть солирующую партию.

"Неаполитанская" коллекция, серия "Капри"

Серия "Капри" – стильная, модная, яркая керамическая плитка. Новая серия насыщена декоративными элементами и разнообразной фоновой плиткой в стиле майолики и имеет структуру "тарелка". Эта структура стремительно завоёвывает всё большую популярность благодаря имитации ручной работы, что всегда ценится особо и добавляет интерьеру элемент эксклюзивности.

"Английская" коллекция, серия "Белгравия"

"Белгравия" — одна из самых богатых на декоративные элементы коллекций. Матовая плитка этой серии имитирует камень перлино бьянко и перлино россо на гладкой и структурированной поверхности в стиле резных панелей "буазери".

Керамический гранит, серия "Каравелла"

Серия "Каравелла" демонстрирует четыре цветовых оттенка: коричневый, темно-коричневый, серый, беж и необыкновенно реалистичное воспроизведение древесины. Поверхность не имеет структуры, рисунок нанесен технологией "рендом".

"Английская коллекция", серия "Карнаби стрит"

Стильная серия, которую можно укладывать как на полу, так и на стене. Удобный формат, богатая декорация в стиле пэчворк, нейтральная цветовая гамма, бесспорно, завоюют успех у покупателей. Интерьер в стиле "кантри" будет уместен как в жилом доме, так и в уютном загородном отеле.

Коллекция "Две Венеции", серия "Линьяно"

Керамическая плитка "Линьяно" - удивительно легкая в восприятии, элегантная и модная серия. Фоновая плитка – это моноколоры. Матовая гладкая поверхность и структура буазери (boiserie) в двух модных цветах – марсала и "тиффани", ассоциирующихся с безупречным вкусом и изяществом.

Коллекция "Две Венеции", серия "Мурано"

Керамическая плитка, которая благодаря своей нежной цветовой гамме и оригинальной, неоднородной графике, ассоциируется со знаменитым венецианским (муранским) стеклом. Фоновая плитка в формате 7.4х15 см со структурой "тарелка". Необычность графики заключается в том, что художники использовали сочетание двух эффектов – эффекта "pennellato" ("пеннеллато"), поверхность словно окрашена кистью, и эффекта экрана, с затемнением цвета к краям плитки. Формат новой серии прекрасно подходит для реализации стиля metropolitan

Коллекция "Две Венеции", серия "Резиденция"

Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации. Матовая поверхность, имитация натурального камня. Вдохновение для декоративных элементов создатели новой серии черпали из самых разных источников, являющихся знаковыми для Венеции как исторической, так и современной.

"Неаполитанская" коллекция, серия "Соларо"

Серия "Соларо" – восьмиугольный керамический гранит в формате 24 х 24 см с имитацией обожжённой глины "cotto" и декоративными вставками в стиле майолики. Подобный стиль с удовольствием адаптируют к своим коллекциям известные модные дома.

"Английская" коллекция, серия "Традиция"

Традиции складываются из множества причин: природных условий, истории развития культуры, национальной кухни и многого другого. Страстное стремление сохранить в первозданном виде особенности быта и поведения, ритуалы и привычки отличает англичан от других народов, но именно это стремление делает Англию такой привлекательной для туристов со всего мира.

Коллекция "Две Венеции", серия "Город на воде"

Серия "Город на воде" — керамическая плитка большого формата в двух цветах: сером светлом и сером. Технология нанесения матовой печати на матовую цветную глазурь позволяет передать "характер" настоящей "венецианской" штукатурки, показать свойственную её поверхности "размытость" и создать эффект едва уловимого блеска. Эта плитка является воплощением "венецианской штукатурки" – spatolato (спатолато).

Коллекция "Две Венеции", серия "Мерлетто"

Серия "Мерлетто" — удивительно лаконичная и элегантная керамическая плитка, на создание которой художников и дизайнеров вдохновило самое древнее и изумительно красивое искусство Италии – буранское кружево. Фоновая плитка имеет матовую поверхность и производится в двух вариантах: с легкой структурой ткани и с дополнительной графикой digitale, позволяющей создать реалистичный рисунок кружева в белом цвете. На декоративном панно изображены кружевные веера, подчеркивающие легкость, воздушность и романтичность новой серии.

Коллекция "Две Венеции", серия "Астория"

"Астория" — обрезная керамическая плитка большого формата в двух цветах: белом и насыщенном (достаточно интенсивном) черном. Цифровая печать, глазурь "кристаллина". На гладкой блестящей поверхности прекрасно передан рисунок белого и черного мрамора.

Широкий ассортимент и разнообразие стилей могут сбить с толку даже самых уверенных покупателей. Для удобства клиентов в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI совершенно бесплатно разработают дизайн-проект.

Вежливые продавцы KERAMA MARAZZI помогут определиться с выбором, рассчитают необходимое количество плитки, посоветуют именно те варианты, которые станут идеальным дополнением именно для вашего дома.

Познакомиться с полным ассортиментом новой коллекции и получить бесплатный дизайн проекта можно в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI и на сайте.

Фирменные магазины:

г. Барнаул, ул. Малахова, 94б,

тел. 8 (3852) 27-10-97

Магазины партнеров:

Красноармейский пр-т, д. 111,

тел. 8 (3852) 62-87-89

ул.Балтийская, д.55,

тел. 8 (3852) 45-59-40