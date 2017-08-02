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Заринские полицейские по горячим следам задержали четверых подозреваемых в разбое, совершенном в одном из сел района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, злоумышленники заранее планировали нападение на пожилого мужчину, выследив его перемещения в Заринске. Поздним вечером они наняли частного таксиста и поехали в поселок, расположенный примерно в 30 км от города. Около 23:00 потерпевший открыл дверь гостям, которые применили газовый баллончик, избили хозяина жилья и похитили 109 тысяч рублей. Затем злоумышленники скрылись с места преступления, а пенсионер обратился в полицию.
Полицейские остановили разыскиваемый автомобиль и задержали подозреваемых, трое из которых оказались жителями Рубцовска, а один — Горняка. Задержанные двое мужчин и две женщины уже имели судимости за кражи, грабежи, разбои, вымогательства и преступления против личности. По факту разбоя правоохранители возбудили уголовное дело, ведется следствие.
Также стражи порядка устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в Алтайском крае и соседних регионах.
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Гореть в аду ублюдкам.