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Российские десантники празднуют 2 августа День ВДВ, отмечая 87-ю годовщину с момента создания в нашей стране "крылатой пехоты".
Нынешний символ воздушно-десантных войск известен всем. Однако не каждый знает, кто и когда его создал.
Между тем эмблема родилась в 1955 году, когда с переходом на новую форму появилась необходимость разработать видовую символику ВДВ. Тогдашний командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов объявил конкурс на создание лучшего эскиза, подчеркнув, что "никаких геральдических выкрутасов" не требуется.
В войсках к призыву "дяди Васи" отнеслись очень серьезно. В итоге в штаб были направлены тысячи писем с эскизами. Победа же в конкурсе досталась ведущему чертежнику штаба ВДВ Зинаиде Ивановне Бочаровой.
Говоря о ней, Маргелов подчеркивал: "С парашютом-то ни разу не прыгала, а войска любит! Всем сердцем, говорит, рисовала. И правда — наша это эмблема, дух в ней наш, десантный! А вы тут пыжитесь. Учитесь войска любить".
Известно, что, уходя в 1978 году в отставку, Василий Маргелов зашел в чертежное бюро к Зинаиде Бочаровой и сказал ей: "Знаешь, Зинаида, эмблема-то твоя нас с тобой переживет. И если меня зовут десантник № 1, то ты точно десантник № 2. Спасибо тебе огромное от всех воздушно-десантных войск!"
Слова эти оказались пророческими.
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