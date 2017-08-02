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Полицейские задержали в Барнауле мужчину, который украл банковскую карту у соседа в больничной палате. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Предварительно установлено, что 60-летний мужчина находился на стационарном лечении. С ним в палате лежал 32-летний подозреваемый, который не закончил лечение и сбежал из медучреждения. В этот же день пожилой мужчина обнаружил отсутствие карты. Позже с нее было снято 45 тысяч рублей. На следующий день пенсионер обратился в полицию.
Стражи порядка в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, который ранее был судим. Злоумышленник объяснил, что нашел карту рядом с больничной палатой. Пин-код он знал, поскольку не раз ходил с потерпевшим в магазин. Деньги мужчина снял с целью обогащения и успел потратить всю сумму, пообещав возместить ущерб.
Отмечается, что по факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.
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