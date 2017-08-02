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Видео с места перестрелки в Московском областном суде, где накануне погибли несколько фигурантов громкого дела "банды ГТА", опубликовали федеральные СМИ.
На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме осматривают тела мужчин, лежащих в лужах крови.
Напомним, пятеро подсудимых по уголовному делу в отношении "банды GTA" во время конвоирования в здании Мособлсуда совершили нападение на полицейский конвой, попытавшись скрыться. По имеющимся данным, один из подсудимых напал на охранника и начал его душить.
Преступники завладели оружием и взяли конвоиров в заложники, но один из них успел вызвать Росгвардию. В итоге в здании началась перестрелка.
Напомним, что дело "банды ГТА" связано с преступлениями, которые совершались в Подмосковье в 2012-2014 годах. Согласно версии следствия, в состав преступной группы входили полтора десятка выходцев из Средней Азии, совершавших разбои, убийства и покушения. Кроме того, злоумышленники промышляли нападениями на водителей.
Комментарии
как так получилось, что махровых убийц конвоируют женщины?
Официальная версия о мотивах убийств Следственного комитета РФ Владимира Маркина:
Версия о том, что члены банды подражали персонажам компьютерной игры ГТА, своё подтверждение так и не нашла. Следствие установило, что при совершении убийств участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв.
Слова представителя СК о корыстных мотивах противоречат другим сообщениям о ходе расследования, где утверждается, что основной целью банды был террор (а также вербовка и тренировка будущих боевиков ИГИЛ). У следователей складывается примерная картина создания и действий банды GTA. Когда Усманов прибыл в Россию, он познакомился с уроженцем Таджикистана по имени Баир Гуломов. Они распределили руководящие роли в банде — сторонник Хизб ут-Тахрир Баир Гуломов идеологически обрабатывал гастарбайтеров, водителей нелегального такси, а сторонник ИГИЛ, имевший боевой опыт Усманов (Ибайдулло Субханов), тренировал их с оружием. При этом боевым крещением для новичков банды был выезд с главарем для убийства автолюбителей. Рядовые члены банды иногда забирали у жертв телефоны, незначительные суммы денег, документы и планшет. Поэтому следствие, ориентируясь на показания боевиков, а не лидеров банды (которых среди арестованных нет), успокаивающе заявляет о том, что действия злоумышленников носили исключительно корыстный мотив. Однако источники в правоохранительных органах говорят, что главарь Усманов (Ибайдулло Субханов) и идеолог банды Гуломов действовали из своих идеологических убеждений, вели террористическую борьбу, стремясь посеять панику среди населения РФ.
обычная практика перевозки подсудимых в здании суда - вооружённый конвоир и сотрудник охраны суда из ФССП, в данном случае этим приставом оказалась женщина.
разоружили вооруженного конвоира, напав впятером.
им уже ничего не страшно было, у них на руках 17 трупов, им гарантированное пожизненое.
думаю это обычное разгильдяйство: как на 5 головорезов 2 конвоира, один и которых женщина? Да их вместе не должны были вести. Давайте, в следующий раз 20 человек вместе конвоировать? а что, это же обычная практика..
а почему морды замазаны?
Когда 2 конвоира, один из которых женщина, заходят в лифт с 5 убийцами, возникают вопросы
Инструкция МВД запрещает перевозку обвиняемых в совершении тяжких преступлений в лифте здания суда. Согласно инструкции по конвоированию, при обвинении по "тяжелым" статьям обеспечивается особый режим охраны. В таком случае исключается перевозка подсудимых в лифте, по зданию они перемещаются по одному, а среди посетителей суда должны быть сотрудники МВД в штатском. Число конвоиров "банды ГТА" было снижено в пять раз вопреки инструкции: вместо положенных 10 полицейских преступников сопровождали только двое. В рядовых ситуациях на двух конвоируемых может приходиться двое конвоиров, на троих — шестеро, на десятерых — семеро. При угрозе побега или применения насилия применяется усиленный конвой: одного арестованного сопровождают трое конвоиров, а девятерых — 12. В прокуратуре Московской области заявили о намерении проверить соблюдение закона при конвоировании.
почти уверен, что руководитель конвоиров не просто так конвой выстроил
Даже беря во внимания что эти 2 конвоира очень смелые, я их не могу понять
Надо было под эту дудку остальных унасекомить. ерли с этими обезьянами валандаться!
Видимо кого то купили .