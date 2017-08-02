Фото: barnaul.org
Проезд в барнаульском общественном транспорте с 1 августа можно оплатить с помощью специального брелока, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии указывают, что принцип его использования аналогичен транспортной карте — для осуществления операции необходимо поднести брелок к транспортному терминалу.
Плюсом этого устройства является его компактность. Приобрести специальные брелоки можно в киосках сети "Лига Пресс".
"Дальнейшее пополнение будет осуществляться в киосках "Лига Пресс", отделениях "Почты России" и ПАО Сбербанк. Стоимость одного брелока составляет 100 рублей. При покупке на него записываются типы тарифных планов "Электронный кошелек" или "Проездной билет для граждан", — уточняют городские власти.
Брелок имеет несколько вариантов оформления, но в продажу пока поступили устройства только двух видов.
Так, один повторяет дизайн транспортной карты с изображением дома под шпилем, а на второй нанесено изображение символики 80-летия Алтайского края.
Ранее в мэрии отмечали, что проезд в городском транспорте также можно будет оплатить с помощью смартфона.
Комментарии
Ну где вы, критики современных технологий? Идите, брызгать слюной!
А продублировать действующую карту можно?
2.08.2017 11:30
Гость
А что, этот брелок можно пополнить из дома? Остаток денег на нем проверить из дома?
Нет? Тогда в сад, все в сад....
Плюсом этого устройства является его компактность.
да. брелок это не карта размером с кирпич
Когда можно будет телефоном с NFC оплатить?
Когда детализация будет ?
Когда будет работать нормальный личный кабинет ?
Есть ещё много вопросов, но ответа видимо не услышим.
ответ предыдущему:
НИКОГДА!
используемая технология этого не позволяет
2.08.2017 11:30
Гость
Ну где вы, критики современных технологий? Идите, брызгать слюной!
Сказал дикарь племени мумба-юмба когда колонизаторы подарили ему стеклянные бусы
пассажир Ну и на кой такая технология где я ничего не могу контролировать ?
А че, картинки можно вставлять? Во техника!
2.08.2017 11:55
- гость -
пассажир Ну и на кой такая технология где я ничего не могу контролировать ?
А кто ты такой чтобы что-то контролировать? За тебя все Путин контролирует
Ну и на кой такая технология где я ничего не могу контролировать
ну вот такая технология))
А че, картинки можно вставлять? Во техника!
ну ты тормоз) даже видосы можно))
Ну и на кой такая технология где я ничего не могу контролировать ?
вот для этого и нужна, чтобы вы ничего не могли контролировать
2.08.2017 12:00
- гость -
Эта технология прекрасно позволяет контролировать с задержкой в 24 часа. Просто кто то не хочет чтоб это было.
Эта технология прекрасно позволяет контролировать с задержкой в 24 часа
прекрасно. толком до ума ничего не довели, но всех граждан насильно заставляют брать эти электронные проездные. а с какого времени в стране рубль отменили как платежное средство?
2.08.2017 12:06
- гость -
Я рублями и плачу. А если до ума доведут электронный кошелёк, то возможно и им пользоваться буду. Но судя по опыту других регионов, я им пользоваться не буду
Ну где вы, критики современных технологий? Идите, брызгать слюной!
а зачем чем-то брызгать, если есть статистика
"Так, по состоянию на июль вместе со студентами, пенсионерами и школьниками электронные карты в Барнауле приобрели 36,5 тысяч человек. При этом 165 тысяч человек используют наличные средства."
на карты по 100 рублей купилость 18,1% пассажиров, на брелоки будет еще меньше
так что осваивайте деньги дальше
А если до ума доведут электронный кошелёк
сколько времени он уже действует и что сделано? ничего. только решили всё населения на карточки перевести
2.08.2017 11:30
Гость
Ну где вы, критики современных технологий? Идите, брызгать слюной!
А в каком месте Вы увидели современные технологии ? Они появились 2001 - 2002м году.