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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала от алтайского министерства здравоохранения принять все меры, чтобы не допустить повтора инцидента в Барнауле, когда 10-летняя девочка-инвалид скончалась после многочасового ожидания реанимобиля. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
В частности, детский омбудсмен попросила руководство минздрава выяснить объективные причины инцидента и обратить внимание на работу системы скорой помощи в целом.
Напомним, в понедельник, 31 июля, следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Установлено, что 31 мая в районную больницу Угловского района доставили 10-летнюю девочку, инвалида с рождения, которая нуждалась в экстренной медпомощи. Пациентка долго ждала нужное оборудование, после чего ее доставили в медучреждение Барнаула, где она скончалась спустя несколько дней.
Кузнецова отметила, что для транспортировки ребенка нужен был реанимобиль с аппаратом искусственной вентиляции легких, но машину, по словам родителей ребенка, пришлось ждать свыше восьми часов.
Комментарии
Ну так что и требовалось доказать: на весь Рубцовск осталось две машины скорой, которые, помимо самого города, обслуживают еще и соседние с Рубцовском районы. Это жесть! Пожинаем плоды "оптимизации"... И что-то мне подсказывает, что таких случаев будет все больше и больше...
Все лучшее детям! На этом лозунге власть и ограничивается...
детский омбудсмен попросила руководство минздрава выяснить объективные причины инцидента
таки причина известна - оптимизация...