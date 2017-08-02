Фото: altaipriroda.ru
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с ветеринарами спасли раненого коршуна. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что с просьбой об оказании помощи раненой птице в минприроды обратились взволнованные барнаульцы. Приехавшие на указанное место сотрудники ведомства увидели птицу, которая прыгала по дороге и не взлетала. После осмотра пострадавшей птицы начальник отдела учёта и использования объектов животного мира Евгений Батурин отвез коршуна к ветеринару в "Ноев Ковчег".
Там установили, что птица перенесла сильный удар, возможно, в результате ДТП. Однако коршун не получил переломов, из-за чего у него высокие шансы на выздоровление. Самке дали имя Яна. Она будет выздоравливать в компании других птиц, которые проходят реабилитацию в центре.
В ведомстве подчеркивают, что изъятие из природы животных, причем не только здоровых, но и больных, травмированных, является административным правонарушением. Поэтому в подобных ситуациях нужно сразу же обращаться в управление охотничьего хозяйства минприроды региона с сообщением о вынужденном изъятии животных из природы по телефону (3852) 29-68-23.
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