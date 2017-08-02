Среда, 2 Август, 12:53

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,85
€ 70,73
Brent
$ 51,5
24°
Обь
179см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День ВДВ-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017
Новости

Расплескалась синева: шествие десантников в центре Барнаула. Видео

, ИА "Амител"
Под песни и со словами "За ВДВ!" "голубые береты" проследовали к Мемориалу Славы

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Шествие десантников состоялось в среду, 2 августа, в центре Барнаула в рамках празднования 87-й годовщины со дня образования ВДВ.

"Голубые береты" прошли от Дома интернационалистов до улицы Молодежной, а затем по проспекту Социалистическому проследовали к Мемориалу Славы для возложения цветов в память о павших на полях сражений.

До шествия на площади Ветеранов состоялся торжественный митинг.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День ВДВ-2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

2.08.2017 12:00
- гость -

Какая огромная толпа людей(нет), которой интересны выкрики пьяного быдла. Поп в первом ряду, позор какой-то.

0  0
2.08.2017 12:01
- гость -

с праздником всех причастных!

но, мне одному режет слух эта фраза - "расплескалась синева"?

0  0
2.08.2017 12:11
- гость -


2.08.2017 12:00
- гость -


Не кричи, не пугай людей.

0  0
2.08.2017 12:18
- гость -

У них работы что ли нет?

0  0
2.08.2017 12:19
- гость -

Отпуск взяли.

0  0
2.08.2017 12:20
- гость -

Пузан в полосатых штанах, с фото, доставил.)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< август 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:51
Автомобиль сбил женщину на улице Попова в Барнауле и скрылся с места аварии 0
12:40
СК: житель Югры убил своих коллег и закопал их тела экскаватором 0
12:32
Более 4,5 млн рублей похитил у барнаульцев лже-сотрудник ФСБ 0
12:23
Американский подросток выпрыгнул на крыло самолета сразу после посадки 0
12:11
Четырехлетний мальчик погиб в канализационной яме под Бийском 0
12:04
Раненого коршуна спасли барнаульские ветеринары 0
11:53
Расплескалась синева: шествие десантников в центре Барнаула. Видео 6
11:34
Детский омбудсмен возмущена смертью ребенка-инвалида в Алтайском крае 3
11:23
Проезд в общественном транспорте Барнаула теперь можно оплатить брелоком 18
11:14
Опубликовано видео с места перестрелки в Мособлсуде 11
11:03
Барнаулец украл 45 тысяч рублей у соседа по палате и сбежал из больницы 0
10:53
Символ с женской душой: история рождения эмблемы ВДВ 0
10:41
Забег по самым живописным местам пройдет в Горном Алтае. Почему это невероятно интересно? 1
10:34
СМИ: Дональд Трамп назвал Белый дом "дырой" 4
10:30
Семейный отдых и йога-туры: чем удивит посетителей база отдыха "Ом-тур" 0
10:21
Барнаульское "Динамо" провалило начало сезона и вылетело из Кубка России 5
10:13
Дело осужденного на восемь лет Юрия Денисова переходит в краевой суд 5
10:06
Четверо разбойников избили алтайского пенсионера и украли 109 тыс. руб. 3
10:00
Новый стандарт юридического образования вступает в силу с этого года 0
09:56
Барнаульский аэропорт временно не принимает самолеты из-за тумана 3
09:34
СМИ: израильские футболисты потерялись по пути на матч с клубом "Зенит" 0
09:22
Очевидцы: ДТП с участием такси произошло в Барнауле 0
09:15
Алтайские волонтеры ищут мужчину, пропавшего в плавках и сандалиях 0
09:04
Административное здание горело в Октябрьском районе Барнаула 0
08:57
Новосибирские ученые разработали прототип вакцины против рака 7
08:49
Пропавшая 87-летняя жительница Барнаула найдена живой 6
08:42
Трехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 2 августа 0
08:30
"Ваша овсянка, сэр": топ-10 детективов, которые стоит прочитать этим летом 24
08:23
Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста 2
07:49
Сергей Дугин рассказал, с чего начинается школа, в которой хочется учиться 11
07:34
Аренда лучше ипотеки: застройщики хотят заработать на непроданных квартирах 10
07:22
Перевозчики в 2017 году не просили увеличить стоимость проезда в Барнауле 3
07:03
"Двушку" с камином продают в центре Барнаула за 8 млн рублей 3
06:51
Как и за чей счет выживает новый независимый театр "Спичка" в Барнауле? 2
06:32
День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа в России 31
06:19
Дожди с грозами и жару под 30 градусов обещают в Алтайском крае 2 августа 0
06:01
Барнаульские перевозчики игнорируют электронную систему оплаты проезда 32
04:01
Следователи СКР накопили 1635 лет неотгулянного отпуска 0
03:01
"Евровидение" изменило регламент из-за скандалов на конкурсе на Украине 0
02:01
Житель Башкирии напился и специально задавил восьмиклассника на мопеде 4
01:01
"Святые полицейские" из Осетии по-отцовски поговорили с байкером о ПДД 2
00:38
Поклонская приняла участие в молебне против фильма "Матильда" 5
23:59
Зюганов об отмене смертной казни: "Не упрекайте меня в кровожадности" 0
23:36
Опрос: политику Путина поддержали более 80% российской молодежи 10
23:19
Путин по дороге на Дальний Восток остановится порыбачить в Южной Сибири 5
22:58
"Страсти Николаевы": Милонов предложил Мэлу Гибсону снять кино о Николае II 0
22:32
Звезда Instagram из Владивостока погибла в ДТП, снимая мототрюки на камеру 6
22:04
Брат главаря "банды ГТА" и организатор побега убит в перестрелке у суда 1
21:47
Введение новых антироссийских санкций продолжает нервировать инвесторов 0
21:13
Новосибирский фотограф сделал снимки пролетающей над Алтайским краем ракеты 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.