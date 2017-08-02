Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Шествие десантников состоялось в среду, 2 августа, в центре Барнаула в рамках празднования 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
"Голубые береты" прошли от Дома интернационалистов до улицы Молодежной, а затем по проспекту Социалистическому проследовали к Мемориалу Славы для возложения цветов в память о павших на полях сражений.
До шествия на площади Ветеранов состоялся торжественный митинг.
Комментарии
Какая огромная толпа людей(нет), которой интересны выкрики пьяного быдла. Поп в первом ряду, позор какой-то.
с праздником всех причастных!
но, мне одному режет слух эта фраза - "расплескалась синева"?
2.08.2017 12:00
- гость -
Не кричи, не пугай людей.
У них работы что ли нет?
Отпуск взяли.
Пузан в полосатых штанах, с фото, доставил.)